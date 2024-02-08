İnegöl Belediyesi enerjisini güneşten alacak

İnegöl Belediyesi’nde şubat ayı meclisinin gündemini GES projesi oluşturdu. Belediyenin tüm birimlerinin elektrik ihtiyacını karşılayacak Hayvan Pazarı çatısında kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali Projesi için Başkan Alper Taban’a yetki verilmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Projenin hayata geçirilmesiyle yıllık 7 milyon lira dolayında elektrik giderinden tasarruf edilmiş olacak.

İnegöl Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı Meclis Salonunda gerçekleştirildi. 4 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste, İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarı çatısında kurulması planlanan GES projesi de masaya yatırıldı.

Meclisin açılışında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Seçim sathı mailindeyiz. Şubat ayı meclisimizi gerçekleştiriyoruz, ardından da Mart ayı meclisi ile dönemi tamamlamış olacağız. Partilerimiz aday adaylığı sürecini netleştirdi. Bu noktada alınan kararların, belirlenen adayların hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti adına da şahsıma görev tevdi edildi. Bundan dolayı da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm karar verici olan, destek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Tüm partilerimiz şehrimize en iyi hizmeti yapabilmek için tatlı bir rekabete giriyor. Bu da gerçekten İnegöl’de belli bir seviye ve olgunlukta gerçekleşiyor. Güzel bir şehrimiz var. Dönem içerisinde de Allah nasip ettik bizler de projelerimizi hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Mutlaka eksik kalanlar, yeterli olmayanlar da olmuştur. Önümüzdeki süreç için de rabbim en hayırlısını nasip etsin. Temennim odur ki güzellikle bu süreci tamamlamış olalım” dedi.

TOKİ 3. etap konutları teslim ediliyor

06 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş depremine ilişkin de konuşan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Kahramanmaraş depreminin yıl dönümündeyiz. Dönüp fotoğraflara baktığımızda, çok da hatıralarımızda olmasını istemediğimiz kareleri hatırladık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. El birliği ile de hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü ülkemiz deprem kuşağında ve afetler riski olan bölgelerdeyiz. TOKİ 3. etap konutlarımız teslim ediliyor. Burada 805 konut içerisinde mutlaka eksik veya aksağı olanlar vardır. Ama bunlarla ilgili yüklenici firma her birini gözden geçirerek tekrar sorunları gidermeye, teslim edilmesi gereken şekliyle teslim etmeye devam edecek”

Yatırım 5 yılda kendini amorti edecek

Konuşma sonrası gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 4. Maddesinde İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün Güneş Enerji Santrali (GES) projesi ele alındı. Alibeyköy Mahallesinde bulunan Modern Hayvan Pazarının çatısında kurulması planlanan GES ile ilgili çeşitli konularda yetki verilmesi konusu görüşüldü. Projeye ilişkin bilgi veren Fen İşleri Müdürü Yakup Can, “Hayvan Pazarının 14 bin metrekarelik çatısı bulunmakta. Kayda değer bir ölçü olduğu için belediye birimlerinin enerji ihtiyacını karşılayacak bir proje olacak. Tesisimizde 3248 Adet 550 Watt gücünde güneş paneli bulunacaktır. 13 adet 100 kW invertör olacak şekilde tasarlanmıştır. Yılda yaklaşık 2 milyon 49 bin 125 kWh enerji üretecektir. Tesisimizin üretimi yaklaşık 500 hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelmektedir. 1 yılda 1768 ton Karbondioksit (CO2) salınımını engellemektedir. Bu miktar 1 yılda 147 bin 345 adet ağacın karbondioksit eminimine denktir. Yatırım 5 yıl gibi bir sürede geri dönüşümünü sağlamış oluyor. Bu tesisler yaklaşık 25-30 yıllık tesisler. 5 yıllık amorti sürecinin ardından, enerji harcamalarımızı ücretsiz karşılamış olacağız” dedi.

20 yıl ücretsiz enerji sağlayacak

Belediye Başkanı Alper Taban da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, “Bu projede şu an yatırım aşamasına geldik. Finansmanını sağlayıp ilerlemek istiyoruz. Uygun faizlerle finansmanı sağlayıp hayata geçirmek istiyoruz. Meclisimizin de onayı olursa belediyemizin tüm sayaçlarını kapsayacak şekilde enerji giderlerimizi karşılayacak bir sistem kurmuş olacağız. 25 yıllık bir süreçte 5 yılda kendini amorti ettiğinde, kalan sürede İnegöl Belediyesi’ne ciddi avantajlar sağlayacak bir proje olduğunu düşünüyorum. Bunun bir benzerini de soğuk hava tesislerimizin üzerinde yapmıştık. Bu işin yapılması büyük faydalar kazandıracak” dedi.

Mecliste parti grupları konuyla ilgili fikirlerini beyan ederek değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra yapılan oylamada, İYİ Parti ve CHP’nin ret oyuna karşılık GES projesi kurulması için borçlanma yetkisi oy çokluğu ile kabul edildi.