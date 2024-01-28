İnegöl-Domaniç arasında bazı araçlar yolda kaldı
Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yolda yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yolda yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Kar yağışı nedeniyle İnegöl-Domaniç yolu araç trafiğine kapatıldı. Bazı araçlar yolda kalırken, zincir ve kış lastiği takan araçların geçişine izin veriliyor. Bir sürücü, yolda kalan araçları görüntüleyip, diğer sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı.