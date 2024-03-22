İnegöl'e Tarihi Çarşı projesi

İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, İshakpaşa Külliyesi ile Kapalı Çarşı, Beylik Hanı, Sarraflar Çarşısı ve Uzun Sokağı da kapsayan bölgede “Tarihi Çarşı” projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Bir yandan şehrin gelişimine katkı sağlayacak adımlar, bir yandan vizyon projeler ve bir yandan da mevcut alanları günün şartlarına uygun şekilde düzenleme projeleriyle geleceğin İnegöl’ünü imar etmeye hazırlanan İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, “Tarihi Çarşı” projesini açıkladı. Başkan Taban, İshakpaşa Külliyesi ile Kapalı Çarşı, Beylik Hanı, Sarraflar Çarşısı ve Uzun Sokağı da kapsayan bölgede hayat bulacak “Tarihi Çarşı” projesi ile İnegöl çarşısının yeniden doğacağını söyledi.

Geleneksel alan, tarihi alan ve ticari alan olarak 3 alt başlıkta değerlendirilen İshakpaşa külliyesi, Kapalı Çarşı, Beylik Hanı, Sarraflar Çarşısı ve Uzun Sokağı içerisine alan Tarihi Çarşının; kent estetiği temalı güneş kırıcılar, yeni çarşı giriş kapısı, cephe sağlıklaştırma, meydan revizyonları ile bütüncül ve aşamalı uzun soluklu bir dönüşüm projesiyle yenilenmesi hedefleniyor.

Çarşı AVM modeli hayat bulacak

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, “Yeni dönem hedeflerimizden biri Tarihi Çarşı projemiz. İnegöl’ün 5 bin yıllık bir tarihi var. Şehrimizin merkezinde de İshak Paşa’nın eserleri başta olmak üzere İshakpaşa Külliyesi, Kapalı Çarşı, Beylik Hanı, Uzun Sokak ve Sarraflar Çarşının içerisinde bulunduğu bir merkez yerleşkemiz var. Biz mimarlarımızla burada çalışmalara başladık. Ne yapacağımızı da adım adım biliyoruz. Etaplar halinde bu bölgede Tarihi Çarşı hüviyetini kazandırarak aslında bir çarşı AVM modelini hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah dersimize çalıştık ve Allah nasip ederse, seçim sonrası görev alırsak bu projeyi hayata geçireceğiz” dedi.