İngilizce konuşurken rahat olmanın püf noktaları nelerdir?

Günümüzde, İngilizce dünya çapında en yaygın olarak konuşulan ve iletişim kurmanın önemli bir parçası haline gelmiş olan bir dil haline gelmiştir. Ancak, birçoğumuz için İngilizce konuşurken rahat olmak bazen zorlayıcı olabilir. Belirli bir seviyeye ulaşmış olabiliriz, ancak gerçek anlamda akıcı ve doğal bir şekilde konuşmak biraz daha çaba gerektirebilir. İngilizce konuşurken birçok kişinin yaşadığı en büyük sorun; kaygı ve utanma duygusudur. Online İngilizce konuşma platformu Preply tarafından hazırlanan araştırma, bu durumu tekrar gözler önüne serdi ve ilgili sonuçları paylaştı. Anadolu lisesi ve imam hatip lisesi öğrencilerinin katıldığı araştırmanın bazı sonuçları;

● Kız öğrencilerin, erkek öğrencilere kıyasla İngilizce konuşma konusunda daha fazla kaygı yaşadığı gözlemlenmiştir. Ancak, öğrencilerin eğitim aldıkları okul türünün bu kaygı düzeylerini etkilemediği belirlenmiştir.

● İngilizce desteği alan öğrencilerin, bu desteği almayanlara göre İngilizce konuşma kaygılarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

● Öğrencilerin yabancı dil ile ilgili tutumlarını etkileyen faktörler arasında demografik özellikler, eğitimcilerin tutumu ve uygulanan yöntemler bulunmaktadır. Bu nedenle, yabancı dil eğitimcileri derslerde öğrenci merkezli yaklaşımları tercih etmeli ve öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmelidir.

● Online İngilizce konuşma dersi alan öğrencilerin İngilizce konuşma kaygı düzeyi, İngilizce konuşma pratiği yapmayan arkadaşlarına göre daha düşük. Eğitim ortamı, ders süreleri ve içeriklerin iyileştirilmesi sağlanarak kaygı düzeyi azaltılabilir.

İngilizce konuşma pratiği yapmak ilk adım

İngilizce seviyesi ne olursa olsun, herkes için en önemli konu özgüven. Bu sorunlar içinde en çok yazıldığı gibi okunmayan sözcüklerin okunması geliyor. Bunu telaffuz, yazma ve dil öğrenme kaygısı takip etmektedir. Araştırmayı hazırlayan Preply, İngilizce konuşma konusunda daha iyi olmak isteyenler için, pratik yapmanın en önemli adım olduğunu ifade etti ve bu doğrultuda bazı faydalı önerilerde bulundu:

● Whatsapp gruplarına katılın: İngilizce konuşan online topluluklara ulaşmak artık oldukça kolay. Whatsapp, telegram veya farklı mecralarda İngilizce pratiği yapan grupların parçası olun. Yabancı dilde mesaj yazın veya sesli olarak kendinizi ifade edin.

● Şarkılara eşlik edin: İngilizce şarkıları dinlemek elbette önemli ancak yeterli değildir. Bundan dolayı şarkılara sesli şekilde eşlik etmek, dil pratiği yapmanızı sağlar.

● Kitabı sesli şekilde okuyun: İngilizce okumak ve yazmak, internet ortamında kolay bir pratik. Ancak birçok kişi için en önemli sorun okuma, telaffuz oluyor. Bundan dolayı, kitap okurken sesli okumaya gayret edin.

● İngilizceye hayatınızda yer verin: Anadile olan bağımlılığı azaltmak, yabancı dil öğrenmenin temel kuralıdır. Örneğin bilgisayarınız veya telefonunuzda, cihazın dili İngilizce olabilir. Bu sayede her gün bir şekilde İngilizceyi pratik eder, zorlandığınız yerlerdeki kavramları öğrenirsiniz.

● Online İngilizce kursu alın: Online İngilizce kursu son yıllarda ilgi gören konulardan oldu. Özellikle pandemi sürecinde zoom üzerinden online eğitimler yaygın hale geldi. İngilizce gibi, pratiğe dayanan bir alanda eğitmenlerden online ders almak oldukça iyi sonuçlar verebilir.