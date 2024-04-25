INP (Interaction to Next Paint): Kullanıcı Etkileşimlerinin Hızını Ölçme

INP (Interaction to Next Paint), web sayfalarının kullanıcı etkileşimlerinin hızını ölçmek için kullanılan önemli bir ölçümdür. Bu metrik, bir kullanıcının bir web sayfasını açtıktan sonra sayfadaki etkileşimler arasındaki zamanı ölçer. INP, özellikle kullanıcı deneyimini etkileyen interaktif öğelerin yüklenme süresini belirlemek için önemlidir.

INP, web sayfasının ne kadar hızlı yanıt verdiğini ve kullanıcı etkileşimlerine ne kadar hızlı cevap verdiğini gösterir. Daha düşük bir INP değeri, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar çünkü kullanıcılar daha hızlı bir şekilde sayfa öğeleri arasında gezinebilir ve etkileşim kurabilirler. Bu nedenle, web geliştiriciler genellikle INP'yi optimize etmek için çaba gösterirler.

INP'yi optimize etmek için birkaç strateji vardır. Web sayfasındaki etkileşimli öğelerin yüklenme süresini azaltmak, gereksiz veri isteklerini ve yüklemelerini önlemek, ve sayfa içi önbelleği kullanmak gibi yöntemler INP'yi azaltabilir. Web sayfasının tasarımını basitleştirerek ve gereksiz öğeleri kaldırarak da INP değerini düşürebilirsiniz. Bu stratejiler, kullanıcı deneyimini artırmak ve web sayfanızın daha hızlı yanıt vermesini sağlamak için önemlidir. Peki, INP nedir?

INP Nedir? Web Performansında Yeni Bir Metrik

INP (Interaction to Next Paint), web performansında göz önünde bulundurulması gereken yeni bir metriktir. Bu metrik, bir web sayfasının kullanıcı etkileşimlerine olan yanıt verme hızını ölçer. Bir kullanıcı web sayfasını açtığında, sayfanın etkileşimli öğeleri arasındaki geçiş süresini belirler. INP, web sayfasının kullanıcı deneyimini doğrudan etkiler çünkü kullanıcılar hızlı ve akıcı bir deneyim yaşamak isterler.

INP'yi optimize etmek, web geliştiriciler için önemli bir hedef haline gelir. Daha düşük bir INP değeri, kullanıcıların web sayfasındaki öğeler arasında daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gezinmesini sağlar. Bu durum kullanıcı memnuniyetini artırır ve sayfa terk oranlarını azaltır.

INP'yi optimize etmek için birkaç strateji vardır. Sayfa yüklenme süresini azaltmak, etkileşimli öğelerin yüklenme süresini optimize etmek, gereksiz veri isteklerini ve yüklemelerini azaltmak INP değerini düşürebilir. Sayfanın tasarımını basitleştirerek ve gereksiz öğeleri kaldırarak da INP değerini iyileştirmek mümkündür.

INP'yi İyileştirmek için Stratejiler ve En İyi Uygulamalar

INP'yi iyileştirmek için birkaç strateji ve en iyi uygulama vardır. Sayfa yüklenme süresini azaltmak INP'yi önemli ölçüde düşürebilir. Bu durum gereksiz dosyaları ve kaynakları kaldırarak, sıkıştırma ve önbellekleme kullanarak veya daha hızlı bir sunucu hizmeti seçerek yapılabilir.

● Etkileşimli öğelerin yüklenme süresini optimize etmek önemlidir. Bu durum, CSS ve JavaScript dosyalarını minimize etmek, gereksiz animasyonlardan kaçınmak ve asenkron yükleme tekniklerini kullanmakla mümkündür. Etkileşimli öğeleri daha verimli hale getirmek için JavaScript'i en aza indirgeyebilirsiniz.

● Gereksiz veri isteklerini ve yüklemelerini azaltmak INP'yi düşürebilir. Bu durum kullanılmayan veya tekrarlanan kaynakları kaldırmak, veri sıkıştırma algoritmalarını kullanmak ve CDN (İçerik Dağıtım Ağı) hizmetlerini kullanmakla sağlanabilir.

Sayfanın tasarımını basitleştirmek ve gereksiz öğeleri kaldırmak INP'yi iyileştirebilir. Karmaşık ve ağır grafikleri azaltmak, sade ve işlevsel bir tasarım kullanmak ve kullanıcı etkileşimlerini optimize etmekle sağlanabilir.

Bu stratejileri uygulayarak, INP'yi iyileştirebilir ve kullanıcı deneyimini artırabilirsiniz. Bu, kullanıcıların web sitenizde daha uzun süre kalmasını ve daha fazla etkileşimde bulunmasını sağlayabilir.