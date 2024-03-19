İran müziğinin iki ustası 9 Kasım'da İstanbul'da
Anoushiravan Rohani'nin melodileri ve Homayoun Shajarian'ın eşsiz sesi, 9 Kasım'da İstanbul'da buluşacak.
Anoushiravan Rohani’nin melodileri ve Homayoun Shajarian’ın eşsiz sesi, 9 Kasım’da İstanbul’da buluşacak.
İranlı iki usta müzisyen, Epifoni organizasyonuyla 9 Kasım Cumartesi akşamı Ülker Sports Arena’da sahne alacak. Klasik İran melodilerinin zamansız cazibesinin batı müziğinin canlı ritimleriyle buluştuğu, kültürlerin ve müzik dehasının kaynaşacağı bu gecenin biletleri, Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışa çıktı.