İş Bankası ile müşterileri arasındaki diyalog, İşCep Canlı Görüşme yeni bir boyuta taşınıyor

Banka müşterileri, şubelerindeki müşteri temsilcileriyle İşCep’ten mesajlaşabiliyor, sesli ve görüntülü görüşme yapabiliyor, yazılı talimatlarını doğrudan ileterek finansal işlemlerini kolay, güvenli ve hızlı şekilde tamamlayabiliyor.

Tüm temas noktalarındaki etkileşimi kolaylaştırmak ve müşterilerinin bankacılık hizmetlerine ihtiyaç duydukları anda ve yerde ulaşmasını sağlamak için yenilikçi çözümleri süreçlerine entegre eden İş Bankası, Diyalog uygulamasını İşCep’te “Canlı Görüşme” adıyla hayata geçirdi.

İş Bankası bireysel ve ticari müşterileri, kendilerine atanan müşteri temsilcileriyle İşCep’ten “Bize Ulaşın” menüsü altındaki “Canlı Görüşme” ekranından sohbet başlatarak mesajlaşabiliyor, sesli ve görüntülü görüşme yapabiliyor. Müşteriler görüşme sırasında yazılı talimatlarını doğrudan ileterek finansal işlemlerini kolay, güvenli ve hızlı şekilde tamamlayabiliyor. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şubeler, bölgeler ve Genel Müdürlüğün farklı disiplinlerinde görev alan çalışanlar da grup sohbetine dâhil olabiliyor. Müşteri temsilcilerinin işyeri dışında bulunduğu durumlarda, müşterilerden gelen mesajların şubedeki farklı bir çalışana yönlendirilmesi de sağlanıyor.

İşCep Canlı Görüşme, müşterilere zaman kazandırmanın yanı sıra şubeye gitme imkânı bulunmayan veya yurt dışında yaşayan müşteriler için de hız ve kolaylık sağlıyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme sohbetleri kayıt altında tutularak hem müşteri temsilcileri hem de müşteriler açısından güvenlik endişesi ortadan kaldırılıyor.

Şube çalışanıyla müşteri arasında canlı görüşme sağlayan ilk uygulama

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, uygulamaya ilişkin açıklamasında, ülkemizde bir mobil bankacılık uygulaması içerisinde şube çalışanı ile müşteri arasında canlı görüşme olanağı sunan ilk uygulama olan Diyalog’un 2023 yılı son çeyreğinde öncelikle İş Bankası çalışanlarının kullanımına açıldığını belirtti.

“Her yerde bankacılık” vizyonu doğrultusunda müşterilerin ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay şekilde karşılayacak yenilikçi ürün ve hizmetler sunarak müşterilerinin hayatlarına dokunmaya devam ettiklerini vurgulayan Lüle, şöyle dedi: “Dijitalleşmedeki hız her geçen gün daha da artıyor ve bireyler yeni teknolojilere hızla adapte oluyor. Buradaki ivme bizleri çıtayı hep daha yukarılara taşıma konusunda teşvik ederken, aynı zamanda müşterilerimizin daha ergonomik ürün ve hizmetleri tercih etmelerini beraberinde getiriyor. Mobil bankacılığın artık ana temas noktası haline geldiği günümüzde biz de beklentileri artan müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını onlara zaman kazandıran, hızlı çözümler sunan yenilikçi ürünlerle karşılıyoruz.”