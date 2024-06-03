İSKİ'den Silivri'de Su Kesintisi Uyarısı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Silivri'de 10 saatlik su kesintisi olacağını duyurdu.
Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde yapılacak vana yenileme çalışmaları nedeniyle, 04 Haziran 2024 Salı günü saat 21.00 ile 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 07.00 arasında, 10 saat süreyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak.
Su Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler:
Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta ve Yeni Mahalle’nin üst kotları ile Semizkumlar, Hürriyet, Kavaklı, Sancaktepe, Balaban, Selimpaşa, Ortaköy, Kadıköy, Gazitepe, Fatih, Alibey, Piri Mehmet Paşa ve Gümüşyaka Mahalleleri’nin tamamı.
İSKİ yetkilileri, su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını ve su ihtiyaçlarını önceden karşılamalarını öneriyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun tekrar verilmesiyle birlikte, borularda oluşabilecek hava boşluklarının giderilmesi için musluklardan bir süre suyun akıtılması gerektiği hatırlatıldı.