Sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin de sanat belleğinde iz bırakan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, uluslararası "BraVo" ödülüne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizde kültür ve sanatın kalbi olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, yılık konser ve tiyatro merkezi seçildi. Merkez, Rusya’da uluslararası ’BraVo’ ödülüne layık görüldü. Gururluyuz" ifadelerine yer verildi.