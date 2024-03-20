İstanbul Atatürk Kültür Merkezi uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü

Sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin de sanat belleğinde iz bırakan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, uluslararası BraVo ödülüne layık görüldü.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin de sanat belleğinde iz bırakan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, uluslararası "BraVo" ödülüne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizde kültür ve sanatın kalbi olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, yılık konser ve tiyatro merkezi seçildi. Merkez, Rusya’da uluslararası ’BraVo’ ödülüne layık görüldü. Gururluyuz" ifadelerine yer verildi.

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