İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından ’Sea Turtle’ isimli kargo gemisinin İstanbul Boğazı’nda emniyetli bir bölgeye alındığını ve boğazın gemi trafiğine açıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Dümen arızası yapan “Sea Turtle” isimli genel kargo gemisi, İstanbul Boğazı’nda emniyetli bir bölgeye alınmıştır. İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği Güney-Kuzey yönlü olarak saat 00:20 itibariyle gemi trafiğine açılmıştır” denildi.