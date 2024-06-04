İstanbul'da 'yok artık' dedirten tehlikeli sürüş kamerada: Kazalı araçla yanlayarak seyretti

Kağıthane’de kaza yapan ağır hasarlı bir araçla yanlayarak trafikte ilerleyen sürücü izleyenleri hayrete düşürdü. Aracın düzgün bir şekilde şeritte ilerleyemediğini gören sürücüler ise güvenliklerini sağlamak için uzaklaşmayı tercih etti. Trafikte yaşanan o ilginç anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Kağıthane Güzeldere Caddesi’nde yaşanan olayda bir sürücü, ağır hasarlı kazalı aracıyla trafikte seyir halinde ilerlerken görüldü. Aracın yan bir şekilde ilerlemesi ise caddede bulunan trafiği tehlikeye düşürdü. Ayrıca aracın seyir halindeyken plakasız olduğu da dikkatlerden kaçmazken, her kasisten geçişte bagajının açılması da ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Diğer sürücüler kendi canlarını tehlikeye atmamak için hasarlı araçtan uzaklaşmaya çalışsalar da caddenin daralan yollarında birkaç kez ciddi şekilde kaza tehlikesi atlattıldı. Görenlerin bu kadarı da ‘pes’ dediği olayı bir başka sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.