Pazarcı esnafından destek isteyen Kurum, "İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız. Orada sizlerle el birliği içerisinde dijital uygulamaları kullanacağız. Hem siz mutlu olacaksınız hem vatandaşımız mutlu olacak. Vatandaşlarımız dijital uygulamalarla evlerine ürünleri isteyebilecekler. Gençlerimiz istediğiniz sebze ve meyveyi evinize getirecek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi ilçesi Habipler Mahallesi semt pazarında pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. İstanbul’un üretimin de merkezi olmasını istediklerini belirten Kurum, "İstanbul’da üretimi artıracağız. Üreticilere de destek olacağız. Çiftçilerimize destek vereceğiz’’ şeklinde konuştu.

Habipler pazarında yoğun ilgiyle karşılanan Murat Kurum’a vatandaşlar, 31 Mart seçimlerinde başarı diledi. Kurum’u alnından öpen bir vatandaş, "Hayalimizi gerçekleştirdiniz’’ dedi. Rizeli esnaf ile sohbetin konusu ise Murat Kurum’un bakanlığı döneminde Rize’de yaptığı kentsel dönüşüm çalışmaları oldu. "Hepimizin oyu size. Siz keyfinize bakın’’ diyen pazarcı esnafına Kurum, "Beraber kazanacağız’’ yanıtını verdi.

Kurum, balıkçı tezgahında eline istavrit alan balıkçının “Boğazın incisi, başkanımız birincisi İstanbul’un’’ sözleriyle karşılandı. Semte tramvay isteyen bir vatandaşa Murat Kurum, "Tramvayı bir durak uzatacağız" diye karşılık verdi.

Çocuklara oyuncak dağıtan, vatandaşlarla sohbet eden Murat Kurum’a ziyaretinde AK Parti İstanbul milletvekilleri Hasan Turan, Selman Özboyacı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu eşlik etti.