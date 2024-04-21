İstanbul'da 4 ayda 60 bin firari şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 4 ayda yapılan çalışmalarda aranması bulunan 60 bin 347 şüpheli yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, öldürme ve cinsel saldırı suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan bin 450 şüpheliye yönelik çalışma yürütüldü. 1 Ocak’tan bu yana yürütülen çalışmalarda 60 bin 347 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 09-19 Nisan tarihleri arasında özellikle "Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yağma, Öldürme ve Cinsel Saldırı/İstismar" suçlarından aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar neticesinde bin 450 aranan şahıs yakalandı.

Emniyet ekiplerince 1 Ocak - 19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yakalananların sayısı ise 60 bini geçti. Son 4 ayda 16 bin 521 kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 43 bin 826 aranması bulunan toplam 60 bin 347 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.