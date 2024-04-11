İstanbul'da Adalar İskelesi'nde bayram yoğunluğu

Bayramda hava da güzel olunca İstanbullular Adalar’a gitmek için iskelelere akın etti. Kadıköy iskelesinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul’da bayramda sahiller ve turistik mekanlar doldu taştı. Tercih edilen yerlerden biri de Adalar oldu. Birçok vatandaş sabah erken saatlerde Adalar vapuru için iskelelere akın etti. Kadıköy’de iskeleye gelenler Adalar’a gitmek için vapurlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Adalar’a ek vapur seferleri konuldu. Kadıköy iskelesindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Bursa’da bayram tatili için İstanbul’a gelen Yaşar Petek, “Ben Bursa’dan geliyorum, ilk defa gidiyorum Adalar’a, yoğun kalabalık var. Bekleyeceğiz inşallah sıra gelir. Her zaman televizyonlardan görüyordum. Bu bayram nasip oldu” diye konuştu.