İstanbul'da etkili olan Lodos martıları da vurdu

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos kuşları da vurdu. Şiddetli lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme’de boş bir araziye sığındı.

İstanbul’da dün akşam saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devem ediyor. Birçok nokta da lodos nedeniyle binaların çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi. Ancak lodos sadece çatıları ve ağaçları vurmadı, kuşlar da fırtınadan nasibini aldı. Fırtına nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme’de boş bir araziye kondu. Martıların konduğu arazi beyaza bürünürken, uçmakta zorlanan binlerce martı, lodosun geçmesini beklediği görüldü.