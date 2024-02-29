İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle dev gökdelenler adeta kayboldu

İstanbul'da sis sabah saatlerinde etkisini sürdürüyor. Levent bölgesinde etkili olan sis nedeniyle gökdelenler adeta gökyüzünde kayboldu.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle dev gökdelenler adeta kayboldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul’da sis sabah saatlerinde etkisini sürdürüyor. Levent bölgesinde etkili olan sis nedeniyle gökdelenler adeta gökyüzünde kayboldu.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis deniz ve kara trafiğinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle aksamalara neden oldu. Yoğun sisin oluşturduğu eşsiz İstanbul manzarası, dron ile havadan görüntülendi. Gökdelenlerin yoğun olduğu Levent bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu. Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü.

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