İstanbul'da hilal, Sultanahmet Camii ile buluştu

İstanbul'da objektiflere yansıyan Sultanahmet Camii ile hilalin buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da hilal, Sultanahmet Camii ile buluştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da objektiflere yansıyan Sultanahmet Camii ile hilalin buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da dün gece ortaya çıkan hilal, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ve Beyazıt Yangın Kulesi üzerinde eşsiz bir görüntü oluşturdu. Kameralara yansıyan Sultanahmet Camii ile hilal buluşması seyirlik bir görüntü oluşturdu. Hilalin, Sultanahmet Camii üzerinden batışı yaklaşık 5 dakika sürdü. İstanbul’un Kadıköy ilçesi sahilinde objektiflere yansıyan görüntü, görenleri hayran bıraktı.

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