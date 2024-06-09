İstanbul'da hilal, Sultanahmet Camii ile buluştu
İstanbul'da objektiflere yansıyan Sultanahmet Camii ile hilalin buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul’da objektiflere yansıyan Sultanahmet Camii ile hilalin buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul’da dün gece ortaya çıkan hilal, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ve Beyazıt Yangın Kulesi üzerinde eşsiz bir görüntü oluşturdu. Kameralara yansıyan Sultanahmet Camii ile hilal buluşması seyirlik bir görüntü oluşturdu. Hilalin, Sultanahmet Camii üzerinden batışı yaklaşık 5 dakika sürdü. İstanbul’un Kadıköy ilçesi sahilinde objektiflere yansıyan görüntü, görenleri hayran bıraktı.