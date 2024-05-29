İstanbul'da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü nedeniyle kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatıldı.

İstanbul'da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan’ın Müstakillik Günü nedeniyle kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatıldı.

Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü olan 28 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’ndaki köprüler, Azerbaycan bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve yeşil renklerle ışıklandırıldı.

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X hesabından bir paylaşım yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu gece İstanbul başka güzel. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Can Azerbaycan’ın renkleri ile donatıldı. Azerbaycan’ın Müstakillik Günü kutlu olsun." notuyla birlikte üç köprünün fotoğraflarını paylaştı.