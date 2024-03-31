İstanbul'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemi başladı

31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İstanbul'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı.

İstanbul'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemi başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İstanbul’da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı.

Bugün yapılacak 31 Mart yerel seçimleri için son hazırlıklar tamamlanıyor. Bu kapsamda Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu’nda toplanan oy pusulaları, sabahın erken saatlerinde okullara dağıtılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Sakarya İlkokulu’na gelen sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında görevli oldukları okullarına gitti. Mega kentte saat 08.00’den itibaren oy kullanma işlemi başlayacak.

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