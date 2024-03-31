İstanbul'da sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

İstanbul'da saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sandıklardaki oyların sayımına başlandı.

İstanbul'da sandıklar kapandı, oy sayımı başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sandıklardaki oyların sayımına başlandı.

İstanbul’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah 08.00’de oy verme işlemleri başlamıştı. Saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sandıklardaki oyların sayımına başlandı. 32 ilde ise sabah saat 07.00’de başlayan oy verme işlemi 16.00’da sona ermişti.

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