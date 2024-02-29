İstanbul'da sis manzarası havadan görüntülendi

İstanbul’da geceden başlayan sis özellikle yüksek kesimlerde sabah saatlerinde de etkili oldu. Pendik, Kartal ilçeleri ve çevresinde yolları ve evlerin çatılarını kaplayan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis manzarası dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da bazı kesimlerde gece etkili olan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. İşe veya okuluna gitmek için yollara çıkan vatandaşlar sis manzarası ile karşılaştı. Yollara ve evlerin çatısına düşen sis adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sis nedeniyle yollarda görüş mesafesi kısaldı. Sis manzarası dron ile havadan görüntülendi.