İstanbul'da trafikte tek teker yolculuk yapan motosikletliler kamerada
İstanbul'da trafikte motosiklet ile tehlikeli yolculuk yapan şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul’da trafikte motosiklet ile tehlikeli yolculuk yapan şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde, motosiklet sürücülerinin akan trafikte tek teker ilerlediği ve trafiği tehlikeye soktuğu anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, motosiklet sürücülerinin tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaparak trafikte ilerlediği görüldü.