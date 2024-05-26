İstanbul'da üniversiteli genç kızın bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı: 'Görürseniz mutlaka ihbar edin'

Kağıthane’de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç bir kızın, gece yarısı arkadaşlarının evine gireceği esnada kendisini takip eden kasklı saldırgan tarafından bıçaklandığı olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Yaralanması sonucu 3 organı zarar gören genç kızın yaşadığı olay nedeniyle okul kaydını dondurduğu ve tanınmamak için saç rengi ile giyimini değiştirdiği öğrenildi. Baba Kenan Zengin, "Sizlerin de evlatları var. Bu kişiyi görürseniz mutlaka ihbar edin. Belki vicdanlı birisi görüp tanıyarak ihbar eder. İnsanlara yalvarıyorum" derken, bıçaklanan Aslıhan Zengin ise, "O kişinin beni tekrar görmesini istemiyorum. Okulumu dondurdum" ifadelerini kullandı.

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.’nin evine gitmişti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine dönmüştü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.’nin evine gitmek için gece yarısı yola çıkmıştı.

“Abi korkuttun beni” dediği şahıs belinden bıçaklamıştı

Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.‘nin bulunduğu binanın önüne gelmişti. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaşmıştı. Genç kızın “Abi korkuttun beni” diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçaklamıştı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düşmüştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına gelmişti. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunulmuştu.

Bıçaklanan kızın 3 organı zarar görmüştü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olan genç kız hemen ameliyat alınmıştı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alınmıştı.

“Evimin sokağından beri takip etti” demişti

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurmuştu. Genç kız ifadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söylemişti. Aslıhan Zengin, gerçekleşen olayla ilgili babası Kenan Zengin ile birlikte Kağıthane’de esnaf ziyareti yapan 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan da yardım istemişti.

Saldırgan olaydan sonra taksiyle kaçmış

Öte yandan, yaşanan olayla ilgili ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden saldırgan şahsın Aslıhan Zengin’i binaya girmesinden sonra arkasından girdiği, bıçakladığı binanın merdivenlerinden koşarak aşağıya indiği ardından caddede bir süre koştuğu, kaskını çıkarttığı ve kaldırımda beklerken taksi durdurduğu, bindiği taksiyle cadde üzerinden uzaklaştığı, yolculuğun sonunda taksiden indiği ve yaya gözden kaybolduğu görülüyor.

“Kızım sokağa çıkamıyor, otobüse binemiyor, hayatı mahvoldu”

Olayla ilgili konuşan baba Kenan Zengin, “Kızım evden çıkıp arkadaşına giderken kasklı bir kişi tarafından takip edildi. Tam bina kapısının şifresini girerken kızımın sol böbreğinden bıçakladıktan sonra kaçıyor. Ben bu olayın sürekli üstündeyim. Asayişe, karakola ve bütün ilgili birimlere bu olayın peşini bırakmamalarını rica ettim. Bu kişiyi ifşa edip bulunması amacıyla belki vicdanlı birisi görüp tanıyarak ihbar eder. Özellikle Cumhurbaşkanıma rica ediyorum, bu olayın peşini bırakmasınlar. Kızım sokağa çıkamıyor, otobüse binemiyor, hayatı mahvoldu. Daha 20 yaşında hayatının baharında bir kız, her yeri ameliyat izi. Bu kişi sokakta halen dolaşıyor. Belki sana, bana veya başkasına da zarar verecek. Bu konuyu lütfen herkes paylaşsın. Başkasının başına gelmesin” dedi.

“Bu kişiyi görürseniz mutlaka ihbar edin”

Baba Zengin, “İnanın çok zor bir süreç. 3 aydır yediğimiz, içtiğimiz hiçbir şeyden haberimiz yok. Çocuğun okulu da mahvoldu. Ruhsal problemleri diz boyu. Bir baba olarak daha ne diyebilirim? Sizlerin de evlatları var. Bu kişiyi görürseniz mutlaka ihbar edin. İnsanlara yalvarıyorum. Olaydan sonra bırakıp kaçmaya başlıyor. Motosikletini bıraktığı noktaya taksiyle geliyor, binip gidiyor. Sonrasında motosikletine binerek kayboluyor. Tedavi süreci zor geçiyor. Geçen hafta son bir operasyon geçirdi. Üç tane organı zarar görmüştü. Özellikle böbrek kısmında hala sıkıntı var. Toplumdan uzaklaşmaması için abisinin yanında çıkıyor. Okulunu dondurduk. Hava karardıktan sonra kesinlikle dışarı çıkaramıyoruz. Çocuğum bu durumda. Saldırganın gerekli cezasını alsın. Başkasına zarar vermesin” ifadelerini kullandı.

“O kişinin beni tekrar görmesini istemiyorum”

Bıçaklanan Aslıhan Zengin ise “Benim tedavi sürecim kontroller dahilinde devam ediyor. Bu süreçte ameliyatlarım sürekli devam etti. Olaydan sonra nereye gittiğiyle alakalı bir bilgimiz yok. Emniyette beni kavgalı olduğum birisi veya tanıdığım birisi olabilir diyerek sorguya aldılar. Kavgalı olduğum birisi olmadığı için cevap veremedim. Bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyorum. Atlatırken de bu olayla ilgili yüzümüm gözükmesini istemiyorum. Sonuçta bu adam hala dışarıda ve o kişinin beni tekrar görmesini istemiyorum. Okulumu maalesef korktuğum için dondurdum. Okulumla ilgili kendi kendim bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum” diye konuştu.

Bıçaktan parmak izi çıkmadı, saldırganın yüzüyle eşleşme sağlanamadı

Öte yandan saldırganın Zengin’i olayı gerçekleştirdikten sonra peçeteye sarıp attığı bıçağın kriminal incelemesinde herhangi bir parmak izine rastlanılamadığı öğrenildi. Saldırganın olaydan sonra binadan çıkıp, koşarak merdivenlerden aşağıya indiği, cadde üzerinde bir süre daha koştuğu ardından kaskını çıkartıp yol kenarında beklediği esnada çevirdiği taksiye bindiği, bir süre semtte dolaşıp Merkez Mahallesi’nde bir sitenin önünde park halinde olanda plakasız motosiklete bindiği ve Hasdal yönüne doğru giderek kayıplara karıştığı tespit edildi. Şahsın elde edilen görüntülerinden muhtemelen suç kaydı olmaması nedeniyle kayıtlı herhangi bir kişiyle eşleşmediği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.