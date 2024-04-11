İstanbul'da vatandaşlar türbeleri ziyaret etti

İstanbul'da vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Fatih'te bulunan türbeleri ziyaret etti.

İstanbul'da vatandaşlar türbeleri ziyaret etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

İstanbul’da vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Fatih’te bulunan türbeleri ziyaret etti.

İstanbul’da vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Fatih’te bulunan türbeleri ziyaret etti. Bayramın ikinci gününde türbelere ziyaretçi yoğunluğu dikkat çekerken, Mehmet Emin Tokadi Türbesi ve Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ne gelen vatandaşlar Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Bir vatandaş, her bayram türbeleri ziyaret ederek, dua ettiğini kaydetti.

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