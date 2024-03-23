İstanbul'daki Rus vatandaşlar konsolosluk binası önüne çiçek bıraktı

İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşlar, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya Konsolosluğu binası önüne çiçek bıraktı.

İstanbul'daki Rus vatandaşlar konsolosluk binası önüne çiçek bıraktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul’da yaşayan Rus vatandaşlar, Moskova’da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya Konsolosluğu binası önüne çiçek bıraktı.

Moskova’da bir konser salonunda dün gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Rus vatandaşlar Beyoğlu’ndaki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti. Başkonsolosluk binası önüne çiçek bırakıp mum yakan Rus vatandaşlar, terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti, bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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“Allah kimsenin başına vermesin”

Kızı ve eşiyle Rusya’da yaşadığını söyleyen Önder Özdemir, “Olayları duyduk çok üzüldük. Tasvip etmediğimiz şeyler. Allah kimsenin başına vermesin. Rusya halkına geçmiş olsun. Allah herkese sabır versin diyorum. Üzülüyoruz” dedi.

“Terörü lanetliyorum”

Böyle olayların yaşanmaması gerektiğini söyleyen Erdem Şener ise terörü lanetleyerek, "Terör saldırıları son zamanlarda çok oluyor. Artık olmaması lazım. Artık öyle bir devirdeyiz ki bunların olmaması lazım. Terörü lanetliyorum” ifadelerini kullandı.