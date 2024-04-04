İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı trafik istatistiklerine göre, İstanbul Havalimanı günlük bin 328 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı trafik istatistiklerine göre, İstanbul Havalimanı günlük bin 328 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) EUROCONTROL’ün dün yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nda yer alan "25-31 Mart 2024" dönemi hava trafik istatistiklerini resmi internet sitesinden paylaştı. Hava Trafik verilerine göre Türkiye, günlük ortalama 2 bin 603 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6’ncı sırada yer aldı. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı ise, günlük ortalama bin 328 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb