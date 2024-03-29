İstanbul sahillerinde çöp birikintisi

İstanbul'un gözde kıyılarından olan Yenikapı sahilinde çöp birikintileri oluştu. Suyun üzerindeki çöpler kameraya yansıdı.

İstanbul sahillerinde çöp birikintisi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul’un gözde kıyılarından olan Yenikapı sahilinde çöp birikintileri oluştu. Suyun üzerindeki çöpler kameraya yansıdı.

İstanbul’un gözde kıyılarından Yenikapı Sahili’nde, denizin bir kısmı çöp birikintileriyle kaplandı. Pet şişe, poşet ve diğer çöplerin suyun üzerinde kaldığı görüldü. Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve bisiklet sürdüğü sahildeki çöp birikintisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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