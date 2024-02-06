İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Çağlayan Adliyesi önündeki saldırıyı kınadı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ''Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Millet olarak dün olduğu gibi bugün de birbirimize kenetlenmeyi sürdüreceğiz ve hainlerin hiçbir saldırısına geçit vermeyeceğiz'' dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Çağlayan Adliyesi önündeki saldırıyı kınadı
Editör
EditörEditör
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ’’Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Millet olarak dün olduğu gibi bugün de birbirimize kenetlenmeyi sürdüreceğiz ve hainlerin hiçbir saldırısına geçit vermeyeceğiz’’ dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleştirilen terör eylemine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MDK
MDK
MDK
MDK

Avdagiç, ’’Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Millet olarak dün olduğu gibi bugün de birbirimize kenetlenmeyi sürdüreceğiz ve hainlerin hiçbir saldırısına geçit vermeyeceğiz. Bu alçaklar asla hedeflerine ulaşamayacak. Yaralı kahraman polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum’’ dedi.