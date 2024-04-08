İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz: 'Meral Akşener'in 2015'te yola çıktığım Meral Akşener olduğuna artık inanamıyorum'

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Adayı Av. Günay Kodaz, "Meral Akşener’in 2015’te yola çıktığım Meral Akşener olduğuna ben artık inanamıyorum ve çok şaşkınlıkla izliyorum. Verdiği kararlara bunu nasıl verdi diye hayretler içerisinde takip etmekle yetiniyorum, kahroluyorum" dedi.

İYİ Parti yerel seçimler sonrası kurultay kararı aldı ve genel başkanlığa aday olan isimler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz aday olacağını açıkladı. Meral Akşener’in bugün gerçekleştirdiği ‘aday olmayacağım’ açıklamasından sonra İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın adaylığını açıkladı. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Adayı Günay Kodaz yaşanan süreci ve genel başkanlık seçimi hakkında İhlas Haber Ajansına değerlendirmelerde bulundu.

"İYİ Parti’yi Meral Akşener’le birlikte milletin gözüne ve yönüne koyamayacağımızı, dolayısıyla aday olmamasını defalarca ifade ettim"

İYİ Parti’nin yerel seçimlerden 3.7 gibi çok düşük bir oy alarak çıkmasının İYİ Parti camiasında da, Türkiye’de İYİ Parti’ye gönül vermiş olan tüm insanlarda da ciddi bir hayal kırıklığı oluşturduğunu söyleyen Kodaz, “Meral hanımın bir daha aday olmaması gerektiğini, aday olursa akıbetinin Sayın Kılıçdaroğlu gibi olacağını, parti tabanından oy alamayacağını, Türk milletinin gözünden ve gönlünden düştüğünü, bizim ne kadar uğraşırsak uğraşalım tekrar İYİ Parti’yi Meral Akşener’le birlikte milletin gözüne ve yönüne koyamayacağımızı, dolayısıyla aday olmamasını defalarca ifade ettim. Bu sosyal medya hesaplarında da mevcuttur. Meral Akşener’in ilk yola çıktığında kendisiyle yola çıkan yol arkadaşlarındanım. O günün koşullarındaki Meral Akşener için biz Türk siyasetine demokrasiyi getireceğini, istişare kültürünü hakim kılacağını, Türk milliyetçilerini, yalnızca ülkücüleri değil, Türk milliyetçilerini makul bir noktada düşünen Türk vatandaşlarının oylarını alarak ülkede herkesi kucaklayarak, iktidar yapacağını düşünerek kendisine destek vermiştik. Sıfırdan başlayarak kendisini bir partinin Genel Başkanı hâline getirdik ve İYİ Parti’yi de Türkiye gündemine taşıdık” ifadelerini kullandı.

"Meral Akşener’in 2015 yola çıktığım Meral Akşener olduğuna ben artık inanamıyorum"

Meral Akşener’in 2022’den itibaren sürekli yanlış ve hatalı kararlar verdiğini söyleyen Kodaz, “Sayın Meral Akşener’in 2015’te yola çıktığım Meral Akşener olduğuna ben artık inanamıyorum ve çok şaşkınlıkla izliyorum. Verdiği kararlara bunu nasıl verdi diye hayretler içerisinde takip etmekle yetiniyorum, kahroluyorum. Dolayısıyla Meral hanım kendi açısından kendi siyasete son verme noktasındaki akıbeti açısından çok doğru bir karar vermiş oldu. İYİ Parti içinde doğru bir karar vermiş oldu. Çünkü sayın Akşener ile İYİ Parti artık bundan sonra bir adım öteye taşınmaz” diye konuştu.

"Mühim olan İYİ Parti’de bir adım daha yukarıya taşımaktır”

Müsavat Dervişoğlu’nun adaylığı hakkında da konuşan Kodaz, “Biz demokrasiye gönül vermiş insanlarız ve çok ciddi bir demokrasi mücadelesinden sonra İYİ Parti’yi kurduk ve bu süreç içerisinde de sayın Müsavat Dervişoğlu, ben diğer aday arkadaşlarımızdan birçoğu emek vererek yol yürümüş insanlarız ve hikayemizi bilen hikayenin yazılmasına da katkısı olan insanlarız. Sayın Müsavat Dervişoğlu’na başarılar diliyorum. Bundan sonra çıkacak bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Mühim olan İYİ Parti’de bir adım daha yukarıya taşımaktır” ifadelerine yer verdi.

"Hiç kimsenin ‘hatalı davranıyorsunuz’ diye net bir tavır almayıp, bugün aday olmalarını da Türk milletinin takdirine bırakıyorum"

Daha önce Meral Akşener’in yanışlarının kimse tarafından dile getirilmediğini bunu sadece kendisinin yaptığını söyleyen Günay Kodaz, “Meral Akşener ‘ben aday değilim’ dedikten sonra herkes adayı çıkabilir. Sokaktaki herhangi bir İYİ Partili üye gelip ‘ben adayım’ diyebilir. Mühim olan bu süreçten önceki bu kadar hata yapıldığında hiç kimsenin hatasını dışa vurmayıp, hiç kimsenin hatasını kendisine hatırlatmayıp, hiç kimsenin ‘hatalı davranıyorsunuz’ diye net bir tavır almayıp, bugün aday olmalarını da Türk milletinin takdirine bırakıyorum” dedi.

"İYİ Parti’nin içerisindeki herkesi alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne taşımanız imkansızdır"

İlerleyen süreçte Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak bir yola girmenin ya da birleşmenin mümkün olmadığını dile getiren Kodaz, “Milliyetçi Hareket Partisi’nde 11 yıl siyaset yaptıktan sonra sayın Akşener’le beraber buraya geldik. İYİ Parti’nin tabanı ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin tabanının belirli bir kesimi birbirine geçirgenlik arz etmekte ise de İYİ Parti’nin içerisindeki herkesi alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne taşımanız imkansızdır. Bunu hayal eden arkadaşlarımız da bunu değerlendirmek zorundadır. Bunu belki birçok ülkücü, birçok Türk milliyetçisi, birçok Milliyetçi Hareket Partisi’nden ayrılarak gelip bu partiyi kuranın ciddi bir hayali olabilir ama gerçekliğinin çok iyi araştırılması gereken bir husus olduğunu, kendilerinin ayrı bir siyasi oluşum ve parti olarak kaldığını, bizlerin ayrı bir parti kurduğunu, seçmen tabanımızın geçirgenlik arz etmesine rağmen çok farklılıklar arz ettiğini, İYİ Parti’yi Milliyetçi Hareket Partisi’yle birleştirmenin Türk siyasetinde iktidar alternatifi olmanın önünü açmayacağını, İYİ Parti’nin tek başına yürüyerek her kesimden oy alarak iktidar olmak için çaba harcamaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.