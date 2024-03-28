İYİ Parti lideri Akşener, Gölbaşı'nda esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gölbaşı'nda esnafı ziyaret ederek, partisinin belediye başkan adayları için oy istedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gölbaşı’nda esnafı ziyaret ederek, partisinin belediye başkan adayları için oy istedi.
Seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün öğle saatlerinde Ankara’nın Gölbaşı ilçesine geldi. Burada esnaf ziyaretlerinde bulunan Akşener, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin adayları için vatandaşlardan destek istedi. Akşener’e Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Fehmi Kandemir eşlik etti.