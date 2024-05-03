İYİ Parti lideri Dervişoğlu başkanlığında ilk GİK Toplantısı başladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, ilk kez toplandı.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu başkanlığında ilk GİK Toplantısı başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, ilk kez toplandı.

İYİ Parti’nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı’nda belirlenen GİK, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Dervişoğlu, Başkanlık Divanı’nı oluşturacak.

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İYİ Parti Tüzüğü’ne göre genel başkan, Başkanlık Divanı’na GİK dışından 3 isim atayabiliyor.