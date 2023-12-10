Jandarma'dan günübirlik kiralık ev ve araç firmalarına yönelik huzur uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından günübirlik kiralanan ev ve araç firmalarına karşı huzur uygulaması düzenlendi.

Jandarma'dan günübirlik kiralık ev ve araç firmalarına yönelik huzur uygulaması
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından günübirlik kiralanan ev ve araç firmalarına karşı huzur uygulaması düzenlendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından günübirlik kiralanan ev ve araç firmalarına karşı huzur uygulaması düzenlendi. Yapılan huzur uygulamasına 324 personel katıldı. Uygulama çerçevesinde 14 günübirlik işleticisine ait 73 günübirlik ev ile 1 araç kiralama firması kontrol edilirken, 2 bin 971 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman