Jandarma EFT dolandırıcılarını yakaladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde ileri tarihli EFT işlemi yaparak vatandaşlardan koyun satın alan dolandırıcılar, satın alma işlemi bitince EFT’yi iptal ederek kayıplara karıştı. Adeta iğne ile kuyu kazan jandarma ekipleri, dolandırıcıları yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, H.G., C.M. ve K.C., Burhaniye’nin Kırtık köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Şenol E. ile 35 hayvanın satışı için pazarlık yaptı. Şenol E. ilk başta hayvanlarını satmak istemediği için yüksek fiyat verirken, sonunda taraflar 35 koyun için 400 bin Türk lirasına anlaştı. Pazar günü kamyonla gelerek koyunları teslim alan 3 şahıs, Şenol E.’den ödeme için IBAN numarası istedi. ’Ödeme yaptık’ diyerek Şenol E.’ye sahte olduğu değerlendirilen bir dekont gönderen şahıslar, daha sonra köyden ayrıldılar. Ertesi gün parayı tahsil etmek için ilçe merkezinde bankaya giden Şenol E., paranın yatırılmadığını öğrenince şahısları arayarak durumu bildirdi. Dolandırıcılar ise paranın hafta sonu olması nedeniyle gelmemiş olabileceğini söyleyerek, biraz daha beklemesini istediler. Bu sırada ise Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları saha takip çalışmalarında olayı öğrenerek, Şenol E.’yi karakola davet etti. Şenol E., dolandırıldığını jandarmanın aramasıyla bankada öğrendi.

Jandarma ekipleri, başlattıkları teknik takip ve çalışma ile kısa sürede 3 şahsı ve çalınan koyunları yakaladı. Şüphelilerin Şenol E.’ye ibraz ettikleri ödeme dekontunun aslında ileri tarihli EFT talimatı olduğu, bankacılık uygulamasından indirilen ve ilk bakışta ödeme yapıldığına dair algı oluşmasına sebep olabilecek görünüme sahip belgenin ibraz edildiği, talimat için banka hesabında yeterli para bulunmasına gerek olmadığı, istenilen limitte talimat verilip iptal edilebileceği, nitekim alışverişe müteakip talimatın iptal edildiği tespit edildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan H.G., C.M. ve K.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, koyunlar ise sahibine teslim edildi.