Jandarmadan 'Huzur' uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta asayiş terör ve narkotik olayları olmak üzere 'Huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarmadan 'Huzur' uygulaması
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta asayiş terör ve narkotik olayları olmak üzere ‘Huzur’ uygulaması gerçekleştirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta asayiş terör ve narkotik olayları olmak üzere ‘Huzur’ uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 5 bin 208 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 41 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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