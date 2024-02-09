Jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekipleri çalışmalarında silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’da jandarma ekipleri çalışmalarında silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Türkgücü Mahallesinde F.G. isimli şahsın aracında 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 8 adet fişek ele geçirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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Çerkezköy Veliköy Mahallesinde de E.T. isimli şahsın üzerinde 4 gram uyuşturucu madde (bonzai) tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Hayrabolu ilçesi Karakavak Mahallesinde ise R.M. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 5.96 gram bonzai, 1.5 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.