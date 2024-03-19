Jandarmadan uyuşturucu baskını

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma güçleri, bonzai maddesi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Jandarmadan uyuşturucu baskını
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma güçleri, bonzai maddesi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Muratlı ilçesi Kazımdirik-Turan Mahallesi’ndeki S.S. (46) adlı şüphelinin evine baskın yapan jandarma ekipleri, 94 gram bonzai ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Uyuşturucu madde ve aparatlara el konulurken, şüpheli ise gözaltına alındı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb