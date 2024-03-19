Jandarmadan uyuşturucu baskını
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma güçleri, bonzai maddesi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma güçleri, bonzai maddesi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.
Muratlı ilçesi Kazımdirik-Turan Mahallesi’ndeki S.S. (46) adlı şüphelinin evine baskın yapan jandarma ekipleri, 94 gram bonzai ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Uyuşturucu madde ve aparatlara el konulurken, şüpheli ise gözaltına alındı.