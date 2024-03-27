Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve tüketiminin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Arifiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 949 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet kasatura, 1 adeta balta, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 57 bin 85 lira ele geçirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb