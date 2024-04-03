Kaçak yolla ülkeye giren 2 şahıs şehirlerarası otobüste yakalandı

İran'dan kaçak yollarla ülkeye giren 2 şahıs şehirlerarası otobüsle yolculuk yaparken İnegöl'de yakalandı.

Kaçak yolla ülkeye giren 2 şahıs şehirlerarası otobüste yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İran’dan kaçak yollarla ülkeye giren 2 şahıs şehirlerarası otobüsle yolculuk yaparken İnegöl’de yakalandı.

İran’dan Türkiye’ye kaçak yollarla giren 2 şahıs Ağrı’dan Bursa’ya gitmek üzere şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi.

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İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde uygulama yaparken durdurdukları yolcu otobüsünde yolcuların kimliklerini kontrol etti. Kontroller sırasında ülkeye giren 2 İran uyruklu şahsın pasaportlarının sahte olduğunu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar İl Göç İdaresine teslim edildi.