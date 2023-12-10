Kadıköy'de hastane bahçesine ağaç devrildi

Kadıköy’de aşırı yağış ve rüzgarın ardından bir özel hastanenin bahçesine ağaç devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, sabah 07.10 sıralarında Kadıköy ilçesi, Acıbadem Mahallesi, Tekin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan ağaç, yağmur ve rüzgarın etkisiyle istinat duvarının arkasında bulunan özel hastanenin bahçesine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacın kesim işlemlerini yaparak hastane bahçesini tekrardan hizmete açılmasını sağladı.