Kadıköy'de lüks plazada yangın: Çalışanlar tahliye edildi

Kadıköy’de lüks bir plazada bulunan bilgisayar odasında yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, plazada çalışan tüm çalışanlar tahliye edildi.

Olay, Kadıköy Sahra-i Cedit Mahallesi, Batman sokak üzerinde saat 07.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, birçok firmanın bürolarının bulunduğu lüks plazanın bilgisayar odasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce çalışanlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri tedbir amaçlı plazada çalışan tüm çalışanları tahliye etti.

Plazada çalışan Hüseyin Badıllı, "Boşaltıldı, plazada her şey normale dönüyor. İtfaiye müdahale etti. Allah’a çok şükür kimsede bir şey yok" dedi.