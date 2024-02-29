'Kadın çiftçilerimizi kooperatif çatısı altında buluşturuyoruz'

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, geçtiğimiz gün çiftçi kadınlarla toplantıda bir araya geldi.

Yapılan toplantıya ilişkin yapılan bilgilendirme şöyle: “İstanbul'un Mazisi Biberin Kırmızısı Projesi adı altında buluşturduğumuz Sayalar Çayırdere Danamandıra Mahallelerimizde Kırmızı Biber üretimi yapan kadın üreticilerimizi Kooperatif çatısı altında buluşturuyoruz.

İlçe Müdürümüz Nuri Ertuğrul Sayalar Mahalle Muhtarımız Hüseyin Ece, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli Ziraat Mühendisleri ve kadın çiftçilerimizin katıldığı toplantıda kooperatifleşmenin üretime ve ekonomiye katkıları anlatıldı

Sayalar Çayırdere Danamandıra Kadın Kalkınma Kooparitifini kurarak kadın üreticilerimize destek olmaya çalışacağız.”