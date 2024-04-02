Kağıt sanayisine adanmış hayatın hikayesi sayfalara yazıldı

Temeli 1934 yılında atılan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sanayi kuruluşlarından Kocaeli SEKA Kağıt Fabrikası’nın kurulmasına öncülük eden Mehmet Ali Kağıtçı’nın hayatı kitap oldu. "Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kâğıtçı" ismi verilen kitap, İzmit Belediyesi’nin düzenlediği programla tanıtıldı.

Cumhuriyet’in ilk sanayi kuruluşlarından olan Kocaeli SEKA Kağıt Fabrikasının projesinin hazırlayan ve kurulmasına öncülük eden mühendis Mehmet Ali Kağıtçı’nın hayatı, Dr. Mehmet Sarıoğlu tarafından kitaplaştırıldı. "Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kâğıtçı" adı verilen kitabın tanıtımı ise İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Leyla Atakan Şehir Kütüphanesinde düzenlenen tanıtım programında Sarıoğlu, kitapseverler ile bir araya gelerek, kitabın yazım serüvenine dair açıklamalarda bulunarak, Mehmet Ali Kağıtçı’ya ait bilgiler paylaştı. Etkinlik, Dr. Mehmet Sarıoğlu’nun imza töreniyle devam etti.