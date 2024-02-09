Kağıthane'de korku dolu anlar kamerada: Tekel bayii önüne patlayıcı atıp kaçtılar

Kağıthane’de 2 kişi, tekel bayii önüne patlayıcı atıp kaçtı. Patlamanın ardından şüphelileri yakalamak için tekel bayiinden çıkan şahıs ise art arda havaya ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.15 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayiinin önüne gelen kafalarında kask bulunan 2 motosikletli beklemeye başladı. Şüpheliler bir süre sonra bayinin önüne patlayıcı atarak kaçtı. Bayinin önünde patlama meydana gelirken, tekel bayiinden çıkan bir kişi motosikletli saldırganların peşine düştü. Elinde silah bulunan şahıs, havaya birkaç kez ateş ettikten sonra tekel bayiine geri döndü. Silah seslerini duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Şüphelilerin arkasından ateş eden kişi yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlilerin bekledikten sonra tekel bayii önüne patlayıcı bırakıp kaçtığı, patlamanın ardından bayiden elinde tabancayla çıkan kişinin motosikletlilerin arkasından koşarak defalarca havaya ateş açtığı görülüyor. Motosikletlileri yakalayamayan şahıs, ardından tekel bayiine giriyor.