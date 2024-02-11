Kamyonete çarpıp savrulan otomobil duvara çarparak durabildi: 2 yaralı

Bursa'da aynı istikamet üzerinde seyir halinde olan otomobil, kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, duvara çarparak durabildi.

Kamyonete çarpıp savrulan otomobil duvara çarparak durabildi: 2 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’da aynı istikamet üzerinde seyir halinde olan otomobil, kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, duvara çarparak durabildi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K idaresindeki 16 ASP 469 plakalı araç, Kestel istikametine seyir halindeyken, İ.Ö’nün kontrolündeki bulunan kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobil batçık çıkışındaki refüjü aşarak duvara çarptı. Kamyonet sürücüsü ise manevra yaparak faciadan döndü. Otomobilde İ.Ö ve yanında bulunan arkadaşı yaralanırken, kamyonetteki 2 çalışan da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

MDK
MDK
MDK
MDK

Kazayla ilgili polis tahkikat başlattı.