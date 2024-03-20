Kapaklı'da kaçak sigara operasyonu: 2 iş yeri sahibi gözaltında

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 farklı adrese kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Kapaklı'da kaçak sigara operasyonu: 2 iş yeri sahibi gözaltında
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 farklı adrese kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Kapaklı’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi’nde bulunan iki iş yerine operasyon yapıldı.

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Bahse konu adreslerde arama gerçekleştiren ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet fişek, 33 adet kaçak elektronik sigara, 3 kutu 200’li basılmış tütün ve 100 paket basılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca iş yeri sahibi olan L.K. ve Y.S. isimli şahıslar gözaltına alındı.