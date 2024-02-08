Karabiga'da 1000 metreküplük yeni su deposunun temeli atıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, 1000 metreküplük yeni bir su deposunun temeli atıldı. Su deposunun taban alanı 400 metrekare olacak.

Karabiga beldesinde, 1000 metreküplük yeni bir su deposunun temeli atıldı. Karabiga’daki bu önemli altyapı projesiyle, bölge halkının su ihtiyacının daha modern ve güvenilir bir şekilde karşılanması hedefleniyor.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Karabiga’mızda 1000 metreküplük yeni su deposunun temeli atıldı. Modern sistem donatılarıyla inşa edilecek olan depo, 400 metrekarelik bir taban alanına sahip olacak. Söz verdiğimiz gibi, evlerimize temiz suyu getirmek için bu projeyi başlattık. Hemşehrilerimizin rahatı ve sağlığı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.