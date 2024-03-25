Kargosunu teslim alamayan şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı

Ankara'da kargosunu zamanında teslim alamadığını iddia eden şahıs, PTT şubesinin camlarını kırdı.

Kargosunu teslim alamayan şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ankara’da kargosunu zamanında teslim alamadığını iddia eden şahıs, PTT şubesinin camlarını kırdı.

İddiaya göre, Sincan ilçesinda yurtdışından gelen kargosunu zamanında teslim alamayan bir kişi, akşam saatlerinde Selvi Sokak’taki PTT şubesinin camlarını kırdı. Şahıs, olayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.