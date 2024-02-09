Kars, 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtıldı

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan ve her yıl binlerce sektör profesyoneline ev sahipliği yapan 27. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Kars standı yoğun ilgi gördü.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi faaliyetleri kapsamında Kars Valiliği, Serhat Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile katılım sağlanan 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Kars tanıtım standı yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yollarının kurumsal sponsorluğu ve Türkiye Otelciler Federasyonu ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin iş ortaklığında 6-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen fuarda Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya başta olmak üzere 300’den kuruluş ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Bulgaristan, Brezilya, Mısır, İran, Japonya ve Venezuela’dan katılımcı firmalar yer aldı.

Kars standı ‘Kış Turizmi Dalında En İyi Stant’ ödülüne layık görüldü

Kars standında Kars’ın sembollerinden olan Baltık mimarisi, Doğu Ekspresi, Anadolu’daki ilk Türk camisi Ebu’l Menuçehr Camii, Sarıkamış Harekâtı’nı simgeleyen asker figürleri ve Sarıkamış Kayak Merkezi ile yöresel lezzetler ön plana çıkarıldı. Fuarın ikinci gününden itibaren her gün ana fuaye alanında Kafkas gösterisi ve tanıtım standında kayak simülasyonu sayesinde katılımcılar unutulmaz deneyimler yaşadı. Kars standı, EMITT Fuar organizasyonu tarafından ‘Kış Turizmi Dalında En İyi Stant’ ödülüne layık görüldü.

Hedef 500 bin turist

Son bir yıl içerisinde EMİTT ve TTI İzmir fuarlarının yanı sıra İtalya, Almanya ve İspanya gibi uluslararası mecralarda da tanıtılan Kars, tarihi dokusuyla yaşayan bir şehre dönüştürmek üzere gerçekleştirilen altyapı düzenlemelerinin de etkisiyle 250 bin civarında olan turist sayısını kısa vadede 500 bine çıkarmayı hedefliyor. Kars’ta bulunan özel sektör işletmelerinin de katıldığı fuarda kurulan ikili işbirliklerinin de 2024 yılı turizm sezonu için önemli etkisinin olacağı değerlendiriliyor. Tarihiyle, zengin kültürüyle, büyüleyici doğasıyla, kayak ile trekking gibi spor olanaklarıyla ve yerel lezzetleriyle Türkiye’nin en önemli turistik kentlerinden biri olan Kars kenti tatilcileri bekliyor.