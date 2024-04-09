Karsu 24 Temmuzda İstanbullulara unutulmaz gece yaşatacak

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, 24 Temmuzda İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyenlerine unutulmaz gece yaşatacak.

Karsu 24 Temmuzda İstanbullulara unutulmaz gece yaşatacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, 24 Temmuzda İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde dinleyenlerine unutulmaz gece yaşatacak.

Başarılı performanslarıyla adından her geçen gün daha fazla söz ettiren Karsu, bu yılın ilk ve tek İstanbul konseri için 24 Temmuzda Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Dinamik sahne performansıyla dinleyenleri büyüleyecek Karsu konserinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı. Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, Harbiye’de unutulmaz bir gece yaşatacak. Renkli kişiliği, güçlü sesi ve çok yönlü müzisyen kimliğiyle dinleyicilerin beğenisini kazanan Karsu, özel repertuarla bu yazın en akılda kalıcı konserlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

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