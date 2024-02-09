Kartal'da Britanyalı öğretmeni öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Kartal'da, anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Britanyalı Katie Erorbay'ı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Mustafa G. adliyeye sevk edildi.
Kartal’da, anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Britanyalı Katie Erorbay’ı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Mustafa G. adliyeye sevk edildi.
İngiliz Katie Erorbay’ı 1 Şubat tarihinde, öğretmenlik yaptığı anaokulundan çıkıp evine gitmek için aracına bindiği sırada silahla vurarak öldürüp ardından intihar girişiminde bulunan Mustafa G., hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine gönderildi.